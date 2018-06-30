В Пермском крае уволили сотрудника водоканала после его заявления о взимании платы за дождевую воду

В Пермском крае уволили сотрудника водоканала Кунгура после того, как он сообщил жителям о том, что с них будут взимать плату за дождевую воду. Об этом сообщил советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников.

«Некомпетентный сотрудник «Водоканала» зачем-то сообщил жителям, что это [начисления] не за канализацию, а за дождевую воду, естественно возникла эта ситуация. Сотрудник уже уволен, это был начальник отдела «Водоканала», который не знает, что [платеж] входит в состав ОДН [общедомовые нужды] и тарифа, что они предъявляют населению», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам Пермского края проверят водоканал Кунгура после сообщений о том, что компания взимает с потребителей плату за дождевую воду.