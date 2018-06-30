Водоканал Кунгура проверят после сообщений о взимании платы за дождевую воду

Инспекция государственного жилищного надзора и региональная служба по тарифам Пермского края проверят водоканал Кунгура после сообщений о том, что компания взимает с потребителей плату за дождевую воду. Об этом сообщил советник заместителя председателя правительства региона Андрей Красников.

«ИГЖН и РСТ Пермского края проверят работу кунгурского «Водоканала». Дождевая вода никогда не входила в ОДН», — сказал он.

По его словам, в ОДН за сточные воды входит плата не за дождь, а за канализацию.

«В данной организации работают абсолютно некомпетентные люди, которые не могут нормально объяснить собственникам, за что они взимают платежи. Нам непонятно, как работник, заявивший, что это платежи за дождь, оказался на своей должности и что он делает в сфере ЖКХ. Мы будем с этим разбираться», — цитирует Красникова «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что коммунальщики в Кунгуре Пермского края с мая начали взимать с жителей деньги за дождевую воду. Так как, якобы бегущая с крыши по водостокам, она попадает в канализацию.