ХК «Нефтяник» начинает подготовку к новому сезону

Официальный сайт альметьевского «Нефтяника» сообщает, что сегодня команда собралась для встречи с руководителями клуба, а уже завтра пройдет медицинский осмотр для подготовки к новому сезону ВХЛ.

«Уже завтра команде «Нефтяник» предстоит прохождение медицинского осмотра и отправка на первые сборы в Турцию. А сегодня в музее дворца спорта «Юбилейный» с хоккеистами, тренерским штабом и персоналом встретился президент клуба, заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Ринат Шафигуллин.

В начале собрания коллективу были представлены руководители клуба, а также пополнившие тренерский штаб тренер по физической подготовке Александр Ураков и тренер вратарей Дмитрий Ячанов и хоккеисты-новички. Затем с приветствием к спортсменам обратился президент клуба.

Ринат Ильдусович пожелал спортсменам удачи. Также он отметил, что со стороны компании «Татнефть» делается все, что необходимо для полноценного тренировочного процесса: создаются все удобства в раздевалках, закупается необходимое оборудование и экипировка. Отдельно было отмечено о строительстве ледового комплекса для детско-юношеской школы», — говорится на сайте «Нефтяника».

В сезоне 2017/2018 альметьевская команда завоевала бронзовые медали чемпионата Высшей хоккейной лиги.