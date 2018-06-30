«Евроцемент» до конца года приостановил работу завода в Новоульяновске

Холдинг «Евроцемент групп» объявил о приостановке производства на АО «Ульяновскцемент». Новоульяновский завод не будет работать минимум до конца года.

Президент холдинга Михаил Скороход назвал такое решение вынужденным. По его словам, причиной послужило ухудшение рыночно-экономических условий в январе—апреле 2018 года, передает media73.ru.

Остановка новоульяновского цемзавода приведет к частичному сокращению штата сотрудников АО «Ульяновскцемент» и ООО «Ульяновское карьероуправление».

Напомним, что глава Мордовии Владимир Волков ранее требовал от «Мордовцемента», который также входит в холдинг, чтобы предприятие наращивало производство. Руководитель региона настаивал на сохранении темпов и объемов производства.