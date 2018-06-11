Глава Мордовии призвал «Мордовцемент» увеличить объемы производства

Сегодня глава Мордовии Владимир Волков встретился с председателем совета директоров холдинга «Евроцемент груп» Филаретом Гальчевым. Он подчеркнул, что главной задачей на 2018 год для завода «Мордовцемент» (входит в холдинг) остается наращивание объемов производства.

Также предприятие должно работать стабильно, оставаясь на проектной мощности, передает пресс-служба главы республики.

Гальчев отметил, что на предприятии продолжается масштабная инвестиционная кампания. Уже проведен ремонт «сухой» линии. Сейчас идет строительство нового отделения помола цемента. Это позволит запустить полный цикл производства цемента на площадке отделения «полусухого» способа и повысит производительность всего предприятия.