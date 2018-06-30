Площадь пожаров в лесах России сократилась на 11,5 тысячи га за сутки

Почти 120 лесных пожаров, которые активно тушат спасатели, действуют в регионах России на площади около 30,9 тыс. гектаров. Их площадь за сутки сократилась на 11,5 тыс. га.

«На 00.00 мск 30 июня на территории РФ действовало 117 лесных пожаров на площади 30 тыс. 891 га, по которым проводились работы по активному тушению», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Авиалесоохраны.

Самые сильные возгорания отмечались в Красноярском крае — 16,4 тыс. га, Иркутской области — 12,3 тыс. га, в Республике Тыва — 550 га. Кроме того, на небольших площадях горят леса в Якутии, в Магаданской области, в Забайкальском крае, на Камчатке, в Томской области, в Архангельской области, в Бурятии, на Алтае, в Нижегородской области.

Напомним, по предварительным данным, ущерб от лесных пожаров в России с начала этого года превысил 2 млрд рублей.