Ущерб от лесных пожаров в 2018 году предварительно оценивается в 2 млрд рублей

По предварительным данным, ущерб от лесных пожаров в России с начала этого года превысил 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Валентик.

«Если говорить об ущербе текущего года, пока сумма предварительно оценивается в чуть более 2 миллиарда рублей по России в целом. За прошлый год совокупная сумма ущерба была около 25 миллиардов рублей. Соответственно, за предыдущие годы она была в районе 50—60 миллиардов рублей. Однако пока еще рано подводить итоги», — сказал он.

Он отметил, что период весенних пожаров, когда горит сухая трава, закончился. Следующий, наиболее опасный этап летних пожаров — верховые пожары, которые причиняют наибольший ущерб, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке сгорело около 10 тысяч гектаров леса за сутки.