Банки РФ в январе — мае увеличили выдачу ипотеки в 1,7 раза

В январе — мае 2018 года выдали ипотечные жилищные кредиты почти на 1,067 трлн рублей. Это 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае было выдано ипотеки на 235,4 млрд рублей. Совокупный портфель ипотечных кредитов российских банков на 1 июня превысил 5,6 трлн рублей (+1,8%), сообщается на сайте ЦБ РФ.

Средневзвешенная процентная ставка по выданным в мае ипотечным кредитам снизилась до 9,56% годовых с 9,57% в апреле.

Ранее сообщалось, что в 2018 году количество ипотечных кредитов выросло на две трети.