В 2018 году количество ипотечных кредитов выросло на две трети

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что в I квартале 2018 года российские банки выдали 295,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Годом ранее эта цифра составляла всего 175,3 тыс. — таким образом, этот рынок вырос более чем на две трети.

Общая сумма ипотечных кредитов составила 573,1 млрд рублей — годовой рост по этому параметру составил 80%. Соответственно, выросла и средняя сумма ипотечного жилищного кредита — с 1,8 млн до 1,94 млн рублей.

Эксперты полагают, что росту способствовала низкая ключевая ставка Центробанка России и, как следствие, низкие проценты по кредитам.

Подробнее о ситуации на рынке ипотеки — в материале «Реального времени»