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Путин переназначил помощников секретаря Cовбеза

18:12, 29.06.2018
Путин переназначил помощников секретаря Cовбеза
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин переназначил помощников секретаря Совета безопасности РФ.

«Назначить помощниками секретаря Совета безопасности Российской Федерации: Абелина Александра, Павловича, Венедиктова Александра Николаевича, Мухитова Наиля Мансуровича, Павлова Алексея Анатольевича», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза России.

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