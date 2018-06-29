Путин переназначил помощников секретаря Cовбеза
Президент РФ Владимир Путин переназначил помощников секретаря Совета безопасности РФ.
«Назначить помощниками секретаря Совета безопасности Российской Федерации: Абелина Александра, Павловича, Венедиктова Александра Николаевича, Мухитова Наиля Мансуровича, Павлова Алексея Анатольевича», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза России.ОбществоВласть
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