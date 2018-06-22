Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза России
Президент России подписал указ о переназначении Николая Патрушева секретарем Совета безопасности России.
«Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации», — сообщается на сайте Кремля.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин провел назначения в администрацию главы государства. На своих постах, в частности, остались глава аппарата Антон Вайно и пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом с должности был уволен советник президента по интернету Герман Клименко.ОбществоВласть
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