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Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза России

13:23, 22.06.2018
Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза России
Фото: kremlin.ru

Президент России подписал указ о переназначении Николая Патрушева секретарем Совета безопасности России.

«Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации», — сообщается на сайте Кремля.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин провел назначения в администрацию главы государства. На своих постах, в частности, остались глава аппарата Антон Вайно и пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом с должности был уволен советник президента по интернету Герман Клименко.

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