Минтранс позитивно оценил идею Кадырова построить ВСМ до Грозного

Замглавы Минтранса РФ Алан Лушников заявил, что строительство высокоскоростной железной дороги до Грозного в перспективе может дать серьезный мультипликативный эффект.

Лушников подчеркнул, что его ведомство в целом поддерживает развитие высокоскоростного сообщения в стране, сообщает ТАСС.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина построить высокоскоростную железнодорожную магистраль из Краснодара в Грозный за 1,2 трлн рублей. Он рекомендовал начать реализацию высокоскоростной линии Москва — Адлер с отрезка Ростов-на-Дону — Краснодар. Далее пути до столицы Чечни должны пройти через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.