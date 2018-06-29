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Минтранс позитивно оценил идею Кадырова построить ВСМ до Грозного

17:52, 29.06.2018 3
Минтранс позитивно оценил идею Кадырова построить ВСМ до Грозного
Фото: realnoevremya.ru

Замглавы Минтранса РФ Алан Лушников заявил, что строительство высокоскоростной железной дороги до Грозного в перспективе может дать серьезный мультипликативный эффект.

Лушников подчеркнул, что его ведомство в целом поддерживает развитие высокоскоростного сообщения в стране, сообщает ТАСС.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента РФ Владимира Путина построить высокоскоростную железнодорожную магистраль из Краснодара в Грозный за 1,2 трлн рублей. Он рекомендовал начать реализацию высокоскоростной линии Москва — Адлер с отрезка Ростов-на-Дону — Краснодар. Далее пути до столицы Чечни должны пройти через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    Постройте хотя бы одну обещанную всм Москва Казань для начала! Говорить не мешки ворочать. 10 лет кормят мифами, уже устали эти сказки читать.
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  • Анонимно 29 июня
    сказки должны сменять друг друга))) мечта, вот что движет нами
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  • Анонимно 29 июня
    Что вы сделали для строительства ВСМ ?
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