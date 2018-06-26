Кадыров попросил Путина построить скоростную магистраль Краснодар — Грозный за 1,2 трлн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Владимира Путина построить высокоскоростную железнодорожную магистраль из Краснодара в Грозный. Об этом говорится в письме Кадырова к президенту России.

Уточняется, что Кадыров попросил включить строительство Транскавказской магистрали в стратегию пространственного развития РФ до 2025 года. Он также рекомендовал начать реализацию высокоскоростной линии Москва — Адлер с отрезка Ростов-на-Дону — Краснодар. Далее пути до столицы Чечни должны пройти через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

При этом вопрос об источниках финансирования строительства остается неясным, отмечает «Коммерсант».

Чечня до сих пор остается одним из лидеров по объему безвозмездных поступлений из федерального центра (на разные виды субсидий приходится 84% доходов ее бюджета). По аналогии с ВСМ Москва — Казань организация скоростного железнодорожного движения из Краснодара в Грозный может обойтись в 1,2 трлн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что власти Татарстана намерены предложить продлить ВСМ Москва — Казань магистраль до станции Тихоново в 20 км от Набережных Челнов. Стоимость проекта оценивается в 400 млрд рублей.