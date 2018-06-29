Гендиректор «Уфы» о судьбе сборной России: «Шансы 50 на 50. У нас очень хорошая команда»

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов поделился со «Спорт-Экспрессом» впечатлениями о ЧМ-2018 и шансах россиян в 1/8 финала 1 июля против сборной Испании:



— Меня поразила организация турнира, все на высшем уровне. Это очень большой успех для России. Конечно, я очень рад за сборную, которая вышла в 1/8 финала.

— Что должно произойти, чтобы мы обыграли испанцев?

— На мой взгляд, шансы 50 на 50. У нас очень хорошая команда. Да и вообще, когда выходить в четвертьфинал, если не сейчас? Мы играем дома, где обеспечена сумасшедшая поддержка.