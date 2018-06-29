Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2018

Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 в России.

Так, 30 июня между собой сыграют Уругвай с Португалией в Сочи и Франция с Аргентиной в Казани. 1 июля будут сыграны матчи между Испанией и Россией в Москве, а также между Данией и Хорватией в Нижнем Новгороде.

2 июля за путевку в 1/4 мундиаля поборются Бразилия с Мексикой в Самаре и Бельгия с Японией в Ростове-на-Дону. На следующий день, 3 июля, матчи проведут Швеция со Швейцарией в Санкт-Петербурге и Колумбия с Англией в Москве.

Ранее сообщалось, что средний чек иностранных болельщиков в городах-организаторах ЧМ-2018 составил 3,5 тысячи рублей.