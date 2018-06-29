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ВЦИОМ вновь зафиксировал снижение доверия к власти

17:25, 29.06.2018 3
ВЦИОМ вновь зафиксировал снижение доверия к власти
Фото: kremlin.ru

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень одобрения жителями России деятельности высших должностных лиц снова снизился за неделю.

Теперь он составил 63,4%, в то время как неделей ранее был 72,1%.

Отмечается, что работу правительства и премьер-министра положительно оценили 37,7% и 30,3% соответственно. Этот показатель на прошлой неделе находился на уровне 44,7% и 38,5%, в мае — 52,3% и 45,4%.

Ранее сообщалось, что электоральные рейтинги президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева снизились на прошлой неделе из-за грядущей пенсионной реформы.

АналитикаОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    неправда - ничего не снизилось... все повысилось...
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    Анонимно 29 июня
    Всё повышается, все очень возбуждены, видят перспективы.
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  • Анонимно 29 июня
    и неправда не правда.
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