ВЦИОМ вновь зафиксировал снижение доверия к власти

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень одобрения жителями России деятельности высших должностных лиц снова снизился за неделю.

Теперь он составил 63,4%, в то время как неделей ранее был 72,1%.

Отмечается, что работу правительства и премьер-министра положительно оценили 37,7% и 30,3% соответственно. Этот показатель на прошлой неделе находился на уровне 44,7% и 38,5%, в мае — 52,3% и 45,4%.

Ранее сообщалось, что электоральные рейтинги президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева снизились на прошлой неделе из-за грядущей пенсионной реформы.