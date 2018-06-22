Рейтинг одобрения работы Путина и Медведева снизился — ВЦИОМ

Оценка деятельности правительства России и президента России заметно снизилась за прошлую неделю (11—17 июня).



По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ,) уровень одобрения деятельности президента по среднему значению составил 72,1%. До этого показатель находился на уровне 77,1%. По сравнению с прошлым месяцем оценка снизилась на 8,2%.

Работу правительства и премьер-министра одобрили 44,7% и 38,5% россиян соответственно.

В рейтинге доверия политикам по среднему за неделю с 11 по 17 июня показатель Владимира Путина составляет 42,0%. Вторая и третья позиция в списке также не меняются: показатель Сергея Шойгу, по последним данным, — 16,7%, Сергея Лаврова — 13,7%.

Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский: около трети респондентов (30,3%) не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.