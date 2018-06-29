Кредиторам «Татфондбанка» выплатили в мае 1,6 миллиона рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» направило на выплаты кредиторам первой очереди более 14,1 млрд рублей, что составляет 19,8 процента суммы от установленных требований, указанных кредиторами.
При этом в мае 2018 года кредиторам выплатили около 1,6 млн рублей, говорится в сообщении АСВ.
Отмечается, что всего установлено требований кредиторов на сумму более 156,2 млрд рублей, в том числе включенных в реестр 147 млрд рублей.
Ранее Арбитражный суд Республики Татарстан отказался признавать недействительными шесть сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 34,7 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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