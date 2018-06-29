Новости происшествий

02:33 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Лениногорском районе ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО

15:22, 29.06.2018
В Лениногорском районе ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО
Фото: 16.mchs.gov.ru

Спасатели Татарстана тушат тлеющий полигон ТБО в Лениногорском районе республики. Угроза распространения огня на лесной массив и населенные пункты отсутствует.

В настоящее время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Однако тление происходит на площади 2000 кв. м. Спасатели засыпают тлеющие отходы грунтом и заливают подвозимой самосвалами на расстоянии 50 метров от полигона водой четырьмя стволами РС-70, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Татарстану.

На месте происшествия работают передвижная лаборатория Минэкологии РТ и инспектор Росприроднадзора. Сообщение о горении ТБО поступило утром 29 июня.

Напомним, 24 июня в МЧС сообщили о возгорании на Орловском полигоне ТБО в Лаишевском районе РТ. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось через два дня.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем