В Лениногорском районе ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО

Спасатели Татарстана тушат тлеющий полигон ТБО в Лениногорском районе республики. Угроза распространения огня на лесной массив и населенные пункты отсутствует.



В настоящее время сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Однако тление происходит на площади 2000 кв. м. Спасатели засыпают тлеющие отходы грунтом и заливают подвозимой самосвалами на расстоянии 50 метров от полигона водой четырьмя стволами РС-70, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Татарстану.

На месте происшествия работают передвижная лаборатория Минэкологии РТ и инспектор Росприроднадзора. Сообщение о горении ТБО поступило утром 29 июня.

Напомним, 24 июня в МЧС сообщили о возгорании на Орловском полигоне ТБО в Лаишевском районе РТ. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось через два дня.