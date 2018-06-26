В Лаишевском районе полностью потушили пожар на полигоне ТБО
Спасатели полностью ликвидировали пожар на Орловском полигоне ТБО в Лаишевском районе РТ.
Как сообщает пресс-служба района, в процессе ликвидации пожара приняли участие 70 человек и около 30 единиц техники, включая вертолеты МЧС.
Напомним, сообщение о возгорании поступило 24 июня, в 14.12 мск. Изначально пожар пытались потушить 23 человека и 10 единиц техники, в том числе на подмогу прилетел вертолет.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым