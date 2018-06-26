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В Лаишевском районе полностью потушили пожар на полигоне ТБО

19:37, 26.06.2018

Спасатели полностью ликвидировали пожар на Орловском полигоне ТБО в Лаишевском районе РТ.

Как сообщает пресс-служба района, в процессе ликвидации пожара приняли участие 70 человек и около 30 единиц техники, включая вертолеты МЧС.

Напомним, сообщение о возгорании поступило 24 июня, в 14.12 мск. Изначально пожар пытались потушить 23 человека и 10 единиц техники, в том числе на подмогу прилетел вертолет.

Происшествия Татарстан
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