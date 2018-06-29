«Бинбанк» подал иск о банкротстве казанской стройкомпании на 47 миллионов рублей
ПАО «Бинбанк» подало в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве казанского ООО «Контур».
Сумма исковых требований составила 47,6 млн рублей. Как говорится в картотеке арбитражных дел, заявление подано 28 июня. Основным видом деятельности компании «Контур» является строительство жилых и нежилых зданий.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги «Бинбанка» с уровня «B» до «B+».
Напомним, с 23 марта Банк России снял с Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) функции временной администрации «Бинбанка».ЭкономикаБанки Татарстан
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