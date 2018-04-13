S&P повысило рейтинг «Бинбанка»
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги «Бинбанка» с уровня «B» до «B+».
«Обновление рейтинга «Бинбанка» отражает значительное улучшение его финансового положения после получения господдержки в виде вливания капитала и погашения межбанковского кредита в полном объеме», — говорится в сообщении агентства.
Прогноз долгосрочных рейтингов банка оценивается как «позитивный». Краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне B.
Напомним, с 23 марта Банк России снял с Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) функции временной администрации «Бинбанка».ЭкономикаБанки
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