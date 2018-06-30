В казанском отеле, где живет Месси, установили его портрет из камней

Фото: Мэрия Казани

В «Рамаде», где будет жить Лионель Месси в Казани, установили портрет аргентинской звезды футбола из камней. Автором работы является мастерская мозаик и камня Анны Солнечной, которая в течение двух месяцев готовила работу.

Как рассказала «Реальному времени» руководитель мастерской Анна Солнечная, изначально они готовили картину специально для туристов, предполагая, что они с радостью будут с ней фотографироваться. О том, что Месси приедет в Казань, на тот момент они не знали. К ЧМ-2018 они также подготовили портрет из камня Мохаммеда Салаха.

«Потом мы подумали, что было бы неплохо подарить эти картины тем, кого мы на них изобразили, поэтому когда мы узнали, что Месси приезжает в Казань, решили сделать все возможное, чтобы он эту картину хотя бы увидел. Хотя сделать это практически невозможно — у FIFA очень жесткие требования, но так как у Месси недавно был день рождения, мы очень надеемся, что нам разрешат ее подарить», — говорит художница.

Подробности читайте в материале «Реального времени».

Напомним, что в честь футболиста Лионеля Месси в Казани на здании по соседству с гостиницей, где остановится команда, появится его огромный портрет.