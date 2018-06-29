Гендиректором новочебоксарского «Химпрома» остался Сергей Науман
Совет директоров новочебоксарского ПАО «Химпром» продлил полномочия гендиректора Сергея Наумана.
Он избран на должность гендиректора ПАО «Химпром» с 1 июля 2018 года на срок, «согласно положениям устава компании», говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.
Отмечается, что Науман сохранит должность гендиректора АО «Перкарбонат» (100%-ная «дочка» «Химпрома»).
Топ-менеджер был назначен 1 июля 2016 года. С избранием гендиректора были досрочно прекращены полномочия управляющей компании — «Группы Оргсинтез» — как единоличного исполнительного органа «Химпрома», передает «Интерфакс».
Науман до избрания на пост гендиректора «Химпрома» являлся заместителем гендиректора по производству АО «Группа Оргсинтез». С 1 июля 2016 года он также является гендиректором АО «Перкарбонат».
Ранее сообщалось, что «Химпром» направит на дивиденды за 2017 год более 190 млн рублей.
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