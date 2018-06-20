Новочебоксарский «Химпром» направит на дивиденды за 2017 год более 190 миллионов рублей

Акционеры новочебоксарского ПАО «Химпром» (входит в группу «Оргсинтез») решили направить на дивиденды 192,4 млн рублей. На одну акцию придется 0,2095 рубля.

При этом «Химпром» выплачивал промежуточные дивиденды по итогам шести и девяти месяцев, передает «Интерфакс». Их размер составил 110 и 185, 5 млн рублей.

Таким образом, общий размер выплат за прошлый год составит 488 млн рублей. Эта сумма равна 69% от чистой прибыли компании.

При этом за 2016 год «Химпром» в общей сложности выплатил 587,1 млн рублей.

На собрании акционеры также утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, избрали совет директоров из семи человек, ревизионную комиссию. Аудитором на 2018 год утверждено ООО «ФБК».