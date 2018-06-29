Болельщики из Бразилии более настроены на романы с россиянками — исследование

Опрос туристического портала momondo.ru, который был проведен среди болельщиков ЧМ-2018, показал, что в среднем каждый пятый турист хотя бы раз заводил курортный роман.

Наиболее склонными к романам, по результатам опроса, оказались бразильцы — 31%, аргентинцы — 28%, поляки — 28%, испанцы — 25%, мексиканцы — 23%, французы — 22%. В конце этого рейтинга разместились англичане — 19%, португальцы — 18%, немцы — 17%, японцы — 14% и южнокорейцы — 10%.

Всего в исследовании приняли участие 26 стран.

Напомним, «ВКонтакте» ранее предупредила администраторов сообщества Buceta rosa и аналогичных ему пабликов о недопустимости оскорбительного поведения внутри соцсети. В том числе потребовали ужесточить модерацию комментариев и не пропускать в Сеть комментарии, оскорбляющие российских девушек.