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Чемезов и Минниханов 29 июня приедут в Челны на собрание акционеров КАМАЗа

08:59, 19.06.2018
Чемезов и Минниханов 29 июня приедут в Челны на собрание акционеров КАМАЗа
Фото: prav.tatarstan.ru

В Набережных Челнах 29 июня состоится общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ», которое пройдет в здании IT-парка.

В рамках мероприятия планируется посещение объектов КАМАЗа. По окончании собрания акционеров состоится пресс-конференция с участием президента РТ Рустама Минниханова, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, сообщили в пресс-службе КАМАЗа.

Всего в повестке собрания акционеров значатся 13 вопросов. В их числе — избрание членов совета директоров и вопрос о выплате им вознаграждения.

Ранее совет директоров ПАО «КАМАЗ» рекомендовал годовому собранию акционеров компании направить на выплату дивидендов за 2017 году 749,6 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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