Чемезов и Минниханов 29 июня приедут в Челны на собрание акционеров КАМАЗа
В Набережных Челнах 29 июня состоится общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ», которое пройдет в здании IT-парка.
В рамках мероприятия планируется посещение объектов КАМАЗа. По окончании собрания акционеров состоится пресс-конференция с участием президента РТ Рустама Минниханова, генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, сообщили в пресс-службе КАМАЗа.
Всего в повестке собрания акционеров значатся 13 вопросов. В их числе — избрание членов совета директоров и вопрос о выплате им вознаграждения.
Ранее совет директоров ПАО «КАМАЗ» рекомендовал годовому собранию акционеров компании направить на выплату дивидендов за 2017 году 749,6 млн рублей.
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