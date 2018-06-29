В России приняли на вооружение баллистическую ракету «Булава» — СМИ

Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» по результатам успешных испытаний в 2018 году принят на вооружение ВМФ России.



«Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надежность «Булавы» подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны», — рассказал источник ТАСС.



В Минобороны эту информацию пока официально не подтвердили.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава» с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Главные конструкторы — Юрий Соломонов и Александр Суходольский. Предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 «Борей».



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