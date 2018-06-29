«Алтынбанк» оспорил оправдательный приговор брату главы «Татнефтепродукта»

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Оправдательный приговор казанского суда по делу о мошенничестве с кредитом в 60 млн рублей не вступил в силу. Его оспорил ранее признанный следствием потерпевшим «Алтынбанк», сообщили «Реальному времени» в Ново-Савиновском райсуде Казани.

Апелляционного представления от прокуратуры в суд пока не поступало.

Напомним, 18 июня суд признал невиновным 44-летнего Рафаэля Фаттахова, двоюродного брата главы «Татнефтепродукта», а также гендиректора и учредителя компании «Чулпан трейд», которая в 2014 году выступила поручителем по кредиту фирмы «Садко». Кредит возвращен не был, директор «Садко» объявил, что являлся лишь номинальным руководителем, а всем заправлял Фаттахов. Последний, как полагало следствие, увел 60 млн через подконтрольные ему фирмы по фиктивным договорам поставки топлива.

Руководство «Алтынбанка» в суде настаивало, что заемщиком был представлен еще и неликвидный залог в виде нефтяных танкеров и барж. Правда, при этом предправления банка Ринат Абдуллин и его коллеги рассказывали, что в переговорах о получении кредита, подписании кредитного договора и договора залога Фаттахов участия не принимал.

В итоге, суд решил — отношения банка и заемщика лежат в области гражданского права. Ведь представленные в банк документы были подлинными, залоговые речные и морские суда настоящими, а то, что они не продаются — доказательством аферы не является.