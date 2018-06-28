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Промышленность

Новым гендиректором РКЦ «Прогресс» назначен Дмитрий Баранов

20:36, 28.06.2018

Новым генеральным директором самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» назначен Дмитрий Баранов. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

Ранее занимавший эту должность Равиль Ахметов назначен генеральным конструктором РКЦ.

Ранее сообщалось, что самарский РКЦ «Прогресс» изготовит три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 миллиарда рублей.

Промышленность
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