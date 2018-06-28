Новым гендиректором РКЦ «Прогресс» назначен Дмитрий Баранов
Новым генеральным директором самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» назначен Дмитрий Баранов. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.
Генеральным директором Ракетно-космического центра «Прогресс» (Самара) назначен Баранов Дмитрий Александрович. Равилю Нургалиевичу Ахметову за многолетний добросовестный труд объявлена благодарность. Он продолжит свою работу на предприятии в качестве генерального конструктора pic.twitter.com/acjJsLP6NJ
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июня 2018 г.
Ранее занимавший эту должность Равиль Ахметов назначен генеральным конструктором РКЦ.
Ранее сообщалось, что самарский РКЦ «Прогресс» изготовит три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 миллиарда рублей.Промышленность
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым