Самарский РКЦ «Прогресс» изготовит три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 миллиарда рублей

Самарское АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» ( РКЦ «Прогресс») получило заказ на изготовление и поставку трех ракет-носителей «Союз-2.1а» стоимостью 1,2 млрд рублей каждая.

Контракт с «Роскосмосом» был заключен 23 апреля. Ракеты должны быть поставлены до 25 ноября 2019 года. Предполагается, что они будут использованы для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс-МС», сообщает «Интерфакс».

Напомним, ранее корпорация «Ростех» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» подписала более 30 контрактов и соглашений на общую сумму 40 миллиардов рублей.