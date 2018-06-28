Альберт Шигабутдинов: «ТАИФ-НК почти 100% бензина реализует на внутреннем рынке»

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Генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов прокомментировал причину увеличения поставок бензина на зарубежные рынки. По его словам, экспортированы были излишки топлива, что не могло повлиять на рост цен на бензин.

— ТАИФ-НК почти 100% бензина реализует на внутреннем рынке в Татарстане. В связи с пусконаладочными работами на первой очереди КГПТО у нас получилось дополнительное топливо. В России мы покупателя не нашли, поэтому часть топлива была отправлена на экспорт. Это порядка 10% от того объема, который реализуется в республике, — объяснил генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

По словам Альберта Шигабутдинова, это не могло сказаться на росте цен на топливо, так как ТАИФ-НК выпускает только 1% от всего бензина, производимого в России.

Напомним, татарстанское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении «ТАИФ-НК» за сокращение поставок бензина на российский рынок и наращивание экспорта. Ведомство считает, что это могло повлиять на рост цен на бензин в Татарстане.