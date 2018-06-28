Новичок «Рубина» Флорес: «Сказал Курбану Бердыеву, чтобы он не переживал, я постараюсь помочь команде»

Новобранец «Рубина» Чико Флорес прокомментировал клубному сайту свой переход в казанскую команду.

«Я доволен и счастлив присоединиться к семье казанского «Рубина». Я приехал сюда полный оптимизма, потому что знаю, что клуб сделал многое, чтобы меня подписать. У меня была возможность поговорить с тренером. Он мне рассказал о том, что от меня хочет, о том, как видит игру команды. Со своей стороны я сказал ему, чтобы он не переживал. Я постараюсь продемонстрировать максимальный профессионализм, использовать свой опыт и помочь команде и тренеру в достижении высоких целей, чтобы «Рубин» поднялся максимально высоко», — сказал Флорес.

Напомним, сегодня «Рубин» объявил о подписании контракта с защитником испанской «Гранады» Чико Флоресом.