Защитник испанской «Гранады» перешел в «Рубин»

Футбольный клуб «Рубин» пополнился 31-летним испанским защитником Хосе Мануэлем Чико Флоресом. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

В заявлении клуба отмечается, что Флорес играет на позиции центрального защитника. Контракт с игроком рассчитан на два года.

Прошедший сезон Хосе Мануэль Чико Флорес провел в «Гранаде», которая заняла 10-е место во втором по силе дивизионе Испании. Защитник сыграл в 29 матчах и не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее казанский клуб объявил о переходе в «Рубин» на правах аренды Хорена Байрамяна, уже сыгравшего в первом контрольном матче на сборах в Сербии.