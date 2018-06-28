Появилось видео взрыва старого элеватора в Кировской области

В Яранске Кировской области власти ликвидировали заброшенный элеватор.

Уничтоженное здание является первым из всего комплекса промышленных объектов. По словам очевидцев в соцсетях, после взрыва облако пыли накрыло часть города.

Весь промкомплекс состоял из четырех корпусов. Изначально его подрыв планировался на конец мая, однако после общественных слушаний мероприятие перенесли. Местные жители высказали опасение, что в результате взрыва могут пострадать расположенные рядом дома, пишет «Девятка.ру».

Добавим, строение не использовалось более 20 лет и было заброшено. Ранее сюда заглядывали экстремалы и руферы, чтобы сделать селфи на фоне старого элеватора.

Напомним, на днях появилось видео разбора завалов на взорванной крыше дома в Заинске