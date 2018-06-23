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Появилось видео разбора завалов на взорванной крыше дома в Заинске

11:31, 23.06.2018
Появилось видео разбора завалов на взорванной крыше дома в Заинске
Фото: mchs.tatarstan.ru

Спасатели выполнили основные поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы на месте взрыва в Заинске сегодня к 10.30. Все работы планируется закончить к 14.00 сегодняшнего дня.

Прибывшие на место взрыва подразделения сумели «оперативно и адекватно оценить характер и масштаб происшествия», сообщил руководитель оперативной группы ГУ МЧС России по Татарстану полковник внутренней службы Рафаиль Мотыгуллин,

Отмечается, что для разборки грозящих обрушением конструкций прибыл кран грузоподъемностью 50 тонн.Работы по демонтажу плит перекрытия ведутся круглосуточно. Всего с помощью крана сняты 4 крупногабаритные бетонные плиты перекрытий.

Кроме того, к месту происшествия прибыл и начал свою работу диагностический комплекс «Струна-П».

Происшествия Татарстан
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