Испания сократила срок выдачи виз россиянам до четырех дней

Консульство Испании в Москве с 28 июня сократило срок выдачи виз российским гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.



«Хорошие новости для российских граждан, которые едут в Испанию: начиная с 28 июня Генеральное консульство Испании в Москве сокращает время процедуры оформления виз до четырех рабочих дней вместо пяти рабочих дней в настоящее время», — цитирует сообщение консульства ТАСС.



Согласно данным испанского Национального института статистики, в 2017 году туристический поток россиян в Испанию увеличился на 13% и составил около 1 млн человек.



Ранее Оман упростил визовый режим для граждан России, Ирана и Китая. Теперь они могут получить визу сразу по прибытии в Оман.