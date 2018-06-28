Новости общества

14:51 МСК
Новости раздела
Общество

Испания сократила срок выдачи виз россиянам до четырех дней

07:18, 28.06.2018
Испания сократила срок выдачи виз россиянам до четырех дней
Фото: pxhere.com

Консульство Испании в Москве с 28 июня сократило срок выдачи виз российским гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Хорошие новости для российских граждан, которые едут в Испанию: начиная с 28 июня Генеральное консульство Испании в Москве сокращает время процедуры оформления виз до четырех рабочих дней вместо пяти рабочих дней в настоящее время», — цитирует сообщение консульства ТАСС.

Согласно данным испанского Национального института статистики, в 2017 году туристический поток россиян в Испанию увеличился на 13% и составил около 1 млн человек.

Ранее Оман упростил визовый режим для граждан России, Ирана и Китая. Теперь они могут получить визу сразу по прибытии в Оман.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем