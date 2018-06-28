Испания сократила срок выдачи виз россиянам до четырех дней
Консульство Испании в Москве с 28 июня сократило срок выдачи виз российским гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.
«Хорошие новости для российских граждан, которые едут в Испанию: начиная с 28 июня Генеральное консульство Испании в Москве сокращает время процедуры оформления виз до четырех рабочих дней вместо пяти рабочих дней в настоящее время», — цитирует сообщение консульства ТАСС.
Согласно данным испанского Национального института статистики, в 2017 году туристический поток россиян в Испанию увеличился на 13% и составил около 1 млн человек.
Ранее Оман упростил визовый режим для граждан России, Ирана и Китая. Теперь они могут получить визу сразу по прибытии в Оман.Общество
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