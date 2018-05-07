Оман упростил выдачу виз для россиян

Султанат Оман упростил визовый режим для граждан России, Ирана и Китая. Об этом сегодня сообщила газета Times Of Oman со ссылкой на полицию султаната.

«[Исламская] Республика Иран, Российская Федерация и Китайская Народная Республика включены в список стран, граждане которых могут воспользоваться туристической визой для въезда в Оман без местного спонсора», — цитирует издание заявление Королевской полиции Омана.

Таким образом, с 7 мая этого года процедура получения виз для граждан России, Ирана и Китая упростилась, и теперь они могут получить визу сразу по прибытии в Оман.



Напомним, что в конце апреля Португалия упростила процедуру выдачи шенгенских виз для россиян. Теперь граждане России смогут получать годовую мультивизу вместо полугодовой. Также были сокращены сроки рассмотрения заявления на визу.