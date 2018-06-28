МЭР ухудшило прогноз по росту ВВП на 2018—2019 годы

Министерство экономического развития в новом макропрогнозе ухудшило динамику роста ВВП России в 2018—2019 годах.

Прогноз по росту ВВП на 2018 год снижен с 2,1% до 1,9%, а на 2019 год — с 2,2% до 1,4%. Среди причин пересмотра прогноза присутствуют геополитическая неопределенность и повышение НДС с 18% до 20% в следующем году, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Ранее сообщалось, что МЭР ожидает резкого замедления роста реальных зарплат в России — с 6,3% в 2018 году до 1% в 2019 году.