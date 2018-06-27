В 2019 год рост реальных зарплат россиян замедлится — МЭР
Министерство экономического развития ожидает резкого замедления роста реальных зарплат в России — с 6,3% в 2018 году до 1% в 2019 году.
Источник в финансово-экономическом блоке правительства отметил, что рост реальных зарплат замедлится из-за снижения экономической активности и ускорения инфляции, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян в мае 2018 года упали на 9,3% по сравнению с апрелем 2018 года.АналитикаЭкономикаФинансы
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