Дворковича выдвинули кандидатом на пост президента международной шахматной федерации
Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула Аркадия Дворковича кандидатом на пост президента международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Как сообщает пресс-служба федерации, за бывшего вице-премьера РФ проголосовали 22 члена наблюдательного совета ФШР. Еще двое отдали предпочтение действующему главе ФИДЕ Кирсану Илюмжинову.
Выборы президента ФИДЕ пройдут 3 октября 2018 года.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Дворковича председателем фонда «Сколково».Спорт
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