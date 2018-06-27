Новости спорта

02:19 МСК
Новости раздела
Спорт

Дворковича выдвинули кандидатом на пост президента международной шахматной федерации

20:40, 27.06.2018
Дворковича выдвинули кандидатом на пост президента международной шахматной федерации
Фото: government.ru

Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула Аркадия Дворковича кандидатом на пост президента международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает пресс-служба федерации, за бывшего вице-премьера РФ проголосовали 22 члена наблюдательного совета ФШР. Еще двое отдали предпочтение действующему главе ФИДЕ Кирсану Илюмжинову.

Выборы президента ФИДЕ пройдут 3 октября 2018 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Дворковича председателем фонда «Сколково».

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем