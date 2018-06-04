Медведев назначил Дворковича председателем фонда «Сколково»

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович стал председателем фонда «Сколково». Об этом сообщил на встрече с членами совета фонда «Сколково» премьер РФ Дмитрий Медведев.

«Я предлагаю ввести новую должность — председателя фонда, и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг, ранее президент фонда «Сколково»), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Также премьер РФ пообещал и дальше оказывать поддержку инновационному центру.

Напомним, что 18 мая Аркадия Дворковича назначили сопредседателем фонда «Сколково».