Андрей Назаров: «Драфт Шафигуллина в НХЛ — это успех и игрока, и «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров рассказал о ходе подготовки команды к началу нового сезона, а также о перспективах молодого нападающего Булата Шафигуллина в НХЛ.

«В понедельник на «Нефтехим Арене» многочисленная молодежь из системы «Нефтехимика», а также некоторые ветераны, которые находятся на просмотре, открыли традиционный июньский сбор, — начал Андрей Назаров. — Мы четко выполняем все требования профсоюза, поэтому, к сожалению, тренеры не могут работать в этом лагере. Тем не менее всю информацию со сбора мы получаем.

— В чем особенности первых дней подготовки?

— Наша молодежь открыла свой сбор кроссом на три с половиной километра, далее был бег с отягощающими жилетами, прыжки по лестницам. И это только начало.

— Кого отметите?

— Всех. Очень важно само желание игроков выйти из отпуска пораньше — и по максимуму подготовиться к основному лагерю, стартующему через две недели. Это желание формирует в «Нефтехимике» особую атмосферу. Кстати, команда уже отметила самого молодого форварда «Нефтехимика» в прошедшем сезоне — 18-летнего Булата Шафигуллина. В эти выходные он был выбран на драфте НХЛ «Лос-Анджелесом» в третьем раунде под хорошим, 82-м номером. Это успех и игрока, и всей нашей команды.

— Но он отстал от вас, выбранного на драфте НХЛ-1992, аж на 72 позиции...



— В те годы «русский фактор» работал на нас, теперь, наоборот, он занижает позиции российских хоккеистов, поскольку в отличие от непростых 90-х годов игроки уже не спешат лететь за океан по первому зову. Думаю, в ближайшие два сезона Шафигуллину в том числе благодаря нашим молодежным лагерям по силам завоевать позицию одного из лидеров «Нефтехимика». Чтобы летом-2020 отправиться в «Лос-Анджелес» и в одной тройке с безусловным лидером «Кингз» Ильей Ковальчуком провести полноценный сезон, набраться у мэтра опыта и побороться за приз лучшему новичку НХЛ «Колдер Трофи». Считаю такой сценарий и символичным, и абсолютно реалистичным», — цитирует Назаров Russia-hockey.

Напомним, ранее стало известно, что воспитанник нижнекамского хоккея Булат Шафигуллин был задрафтован «Лос-Анджелесом».