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Хоккеист нижнекамского «Нефтехимика» Шафигуллин задрафтован «Лос-Анджелесом»

20:15, 23.06.2018

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Булат Шафигуллин стал проспектом системы клуба НХЛ «Лос-Анджелес». «Кингз» выбрали 18-летнего форварда в третьем раунде драфт-лотереи под 82-м общим номером.

Шафигуллин является воспитанником нижнекамской школы хоккея и уже появлялся в минувшем сезоне в основном составе «Нефтехимика» под руководством Андрея Назарова. Также игрок имеет опыт выступления в ВХЛ и МХЛ.

Отметим, что сегодня также стало известно о переходе в «Лос-Анджелес» другого российского нападающего Ильи Ковальчука. Россиянин подписал с «Кингз» трехлетний контракт.

Напомним, что в эти дни проходит драфт-лотерея команд НХЛ.

СпортХоккей
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