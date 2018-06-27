На одного россиянина приходится 87 тыс. рублей кредита — РЭУ им. Г.В. Плеханова

В среднем на одного россиянина приходится 87 тыс. рублей кредита.

Всего в 2018 году было выдано кредитов на 12,8 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова.

При этом средняя сумма кредита на одного россиянина за год увеличилась на 12 тыс. рублей.

Отмечается, что объем кредитов вырос из-за снижения процентных ставок, которое произошло вслед за снижением ставки Центробанка.

Ранее стало известно, что Центробанк России планирует с 1 января 2019 года обязать банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков.