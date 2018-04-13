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С 2019 года банки могут обязать рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков

17:52, 13.04.2018
С 2019 года банки могут обязать рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков
Фото: ru.wikipedia.org/ NVO

Центробанк России планирует с 1 января 2019 года обязать банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. Это следует из нормативного акта, подготовленного регулятором.

Банк России будет учитывать ПДН для дифференциации надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Расчет ПДН также станет обязательным для микрофинансовых организаций.

При этом нововведения вступят в силу уже в середине 2018 года, а с 2019 года станут обязательными. Указание будет действовать для банков с универсальной и базовой лицензией.

Ранее сообщалось, что Центробанк обеспокоен быстрым ростом кредитования физических лиц.

ЭкономикаБанки
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