С 2019 года банки могут обязать рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков

Центробанк России планирует с 1 января 2019 года обязать банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков. Это следует из нормативного акта, подготовленного регулятором.



Банк России будет учитывать ПДН для дифференциации надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Расчет ПДН также станет обязательным для микрофинансовых организаций.

При этом нововведения вступят в силу уже в середине 2018 года, а с 2019 года станут обязательными. Указание будет действовать для банков с универсальной и базовой лицензией.

Ранее сообщалось, что Центробанк обеспокоен быстрым ростом кредитования физических лиц.