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Миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в выборах президента США в 2020 году

00:23, 27.06.2018
Миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в выборах президента США в 2020 году
Фото: commons.wikimedia.org / Midtown Comics

Миллиардер Майкл Блумберг рассматривает возможность участия в выборах президента США в 2020 году.

Если такое решение будет принято, то он будет баллотироваться в президенты в качестве кандидата от Демократической партии, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

Блумберг с 2002 по 2013 годы занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как основатель агентства финансовых новостей Bloomberg и филантроп

Ранее сообщалось, что нынешний президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции страны разобраться в том, вмешивалось ли Федеральное бюро расследований США (ФБР) в его предвыборную кампанию.

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