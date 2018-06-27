Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +33

В среду, 27 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем локально град.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления 17—22 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +28°С до +33°С.

В Казани днем ожидается от +29°С до +31°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +29°С до +33°С.