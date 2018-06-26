Джанаев прибыл в расположение «Рубина»

Вратарь казанского «Рубина» и сборной России Сослан Джанаев вернулся в состав казанской команды «Рубин» из расположения сборной и приступил к тренировкам на сборе в Белграде. Об этом сообщается на официальной странице казанцев в Twitter.

17 июня «Рубин» вылетел в Сербию, где будет готовиться к новому сезону. Вместе с командой полетели dctuj 11 футболистов основного состава, а так же Александр Бухаров и Ивелин Попов. Джанаев, который проходил сборы со сборной России перед ЧМ-2018, получил отдых и сегодня присоединился к команде.

На сборах в Сербии «Рубин» проведет два товарищеских матча против ФК «Пролетер» (26 июня) и ФК «Раднички» (30 июня). Первый матч казанцы выиграли со счетом 2:0.