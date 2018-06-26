За день из-за жары в Казани пострадали 12 человек

Количество обращений, которые скорая помощь в Казани принимает в связи с жаркой погодой, увеличилось незначительно. При этом вчера, 25 июня, тепловой и солнечный удары диагностировали у 12 человек.



«В течение двух последних дней врачи принимали по 100—150 вызовов — жалоб на последствия жаркой погоды. Как правило, помощь врачей требовалась людям среднего возраста, которые в момент недомогания находились на улице, однако по одному разу врачи также выезжали к ребенку 13 лет и 85-летней пожилой женщине», — говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что Казань находится вблизи центра антициклона, поэтому температура воздуха в городе остается высокой.

Напомним, сегодня днем по республике ожидается +31—34 градуса, местами пройдет кратковременный дождь, гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.